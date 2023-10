Le vestiaire de l’OM répond à Gattuso !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tenu en échec par Brighton jeudi soir en Europa League, l'OM court toujours après sa première victoire sous l'ère Gennaro Gattuso. L'entraîneur italien apporte pourtant de nouvelles méthodes bien précises depuis son arrivée, et Leonardo Balerdi s'est confié à ce sujet.

Après une première défaite concédée sur la pelouse de l'AS Monaco le week-end dernier (3-2), Gennaro Gattuso a enchainé par un match nul contre Brighton jeudi en Europa League pour son deuxième match sur le banc de l'OM. L'entraîneur italien a tenu à apporter une nouvelle rigueur dans le vestiaire marseillais, mais cela ne porte pas encore ses fruits.

Un joueur en sang, l'OM crie au scandale https://t.co/SeJB8C4OwU pic.twitter.com/HZSgqL0mEC — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

« On a bien compris ses consignes »

Interrogé en zone mixte jeudi soir après la rencontre, Leonardo Balerdi a évoqué les consignes de Gattuso : « Le coach veut qu'on donne tout sur le terrain et qu'on applique à la lettre toutes ses consignes. Je pense qu'on a bien compris. Maintenant, il faut continuer. Il faut faire beaucoup plus mais je pense que petit à petit on va s'améliorer », indique le défenseur argentin de l'OM.

« À nous de bien nous préparer »