OM : A peine arrivé, Gattuso s’enflamme pour un joueur

La rédaction

Présent en conférence de presse ce samedi avant une rencontre face au Havre, Gennaro Gattuso a tenu à rendre hommage à Amine Harit. Touché légèrement lors de la rencontre de Ligue Europa face à Brighton ce jeudi, l'international marocain est décrit par l'entraîneur de l'OM comme un joueur promis à un grand avenir.

Arrivé il y a seulement quelques jours à l'OM, Gennaro Gattuso continue de faire connaissance avec son groupe. Le technicien italien apprécie déjà certains talents comme celui d'Amine Harit, qui a réalisé une prestation convaincante face à Brighton en Ligue Europa (2-2).

« C'est un joueur formidable »

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a tenu à rendre hommage à Amine Harit. « C'est un joueur formidable. Il peut jouer dans les couloirs et peut être plus libre au milieu de terrain. Il est très intelligent, c'est un leader silencieux. Il parle, suit et voit le foot » a confié le nouvel entraîneur de l'OM.

« Il peut vraiment devenir un joueur complet »