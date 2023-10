Calvaire à l'OM, Aubameyang est «un peu perdu»

Thibault Morlain

Recruté pour mener l'attaque de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang est toutefois pour le moment encore muet en Ligue 1. Si le Gabonais a marqué en Coupe d'Europe, ce n'est pas le cas en championnat et ça commence à inquiéter de plus en plus. Quel estr alors le problème avec Aubameyang ? Edouard Cissé a évoqué le sujet.

Alexis Sanchez parti, l'OM est allé chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Nouvelle star de l'attaque olympienne, le Gabonais est forcément très attendu compte tenu de son CV. Mais pour le moment, le bilan est décevant pour Aubameyang, qui n'a toujours pas réussi à marquer en Ligue 1.

« Il arrive dans une équipe qui doute »

Alors que ce calvaire de Pierre-Emerick Aubameyang ne passe pas inaperçu, Edouard Cissé s'est confié sur la situation du numéro 10 de l'OM. Pour L'Equipe , il a alors expliqué : « Il arrive dans une équipe qui doute, qui ne sait pas comment mener ses attaques. Que doit-il faire ? Se contenter de rester devant pour finir, redescendre pour organiser, être l'homme fort ? Ça fait beaucoup ».

« Quand tu es perdu au milieu de dix gars tout aussi perdus... »