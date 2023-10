OM : Gattuso a une crainte avec le Vélodrome

Hugo Chirossel

Après avoir fait ses débuts sur la pelouse de l’AS Monaco, Gennaro Gattuso va vivre sa première rencontre à domicile en tant qu’entraîneur de l’OM jeudi, à l’occasion de la réception de Brighton. En conférence de presse, le technicien italien s’est notamment exprimé sur l'ambiance de l’Orange Vélodrome. Il a insisté sur l’importance pour les Olympiens de bien débuter leurs matchs à domicile, pour emmener les supporters avec eux.

Encore une fois, l’Orange Vélodrome devrait être plein à craquer jeudi, pour la réception de Brighton en Ligue Europa. Près de 65 000 personnes sont attendues dans l’antre de l’OM, qui aura à cœur de s’imposer, après son match nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam lors de la première journée (3-3).

«C’est notre devoir, à l’équipe, aux joueurs, d'allumer le stade»

Présent en conférence de presse ce mercredi en marge de cette rencontre, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur l’ambiance au sein de l’Orange Vélodrome. L’entraîneur de l’OM estime que ses joueurs doivent démarrer très fort leurs matchs afin d’emmener le public avec eux. Autrement, les choses pourraient se compliquer rapidement : « J’ai une vision personnelle de l’atmosphère dans les stades. Je pense que c’est notre devoir, à l’équipe, aux joueurs, d'allumer le stade », a-t-il déclaré.

«Ça se renverse et ça devient quelque chose de plus négatif»