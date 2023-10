Gattuso hallucine à l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé pour pallier le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a pris les rênes de l'OM il y a un peu plus d’une semaine. Le technicien italien a rapidement détecté des lacunes physiques au sein de son effectif. Un problème qu'il a évoqué en conférence de presse, envoyant par la même occasion une petite pique à son prédécesseur, mais qui l'a étonné.

Alors que l’OM reçoit Le Havre ce dimanche à l'Orange Vélodrome, Gennaro Gattuso aimerait probablement obtenir sa première victoire depuis son arrivée à Marseille. « Je donnerais mes deux bras pour remporter le match de demain », a-t-il lâché samedi en conférence de presse.

Le nouvel entraîneur a conquis l’OM https://t.co/nyjMVBeDwO pic.twitter.com/UEa9kIyibz — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Six matchs sans victoire

Il faut dire que si Gennaro Gattuso va vivre son troisième match depuis son arrivée, cela fait six rencontres consécutives toutes compétitions confondues que l’OM ne s’est plus imposé. Un succès ce dimanche permettrait aux Olympiens qui ne sont pas convoqués avec leur sélection et au technicien italien de travailler un peu plus sereinement pendant la prochaine coupure internationale.

Gattuso s’est étonné des lacunes physiques de ses joueurs