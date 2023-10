Crise à l’OM, Gattuso lâche une punchline

Pierrick Levallet

Tenu en échec contre Brighton ce jeudi (2-2), l'OM n'a plus décroché la moindre depuis six matchs maintenant. Le club phocéen fait tout son possible pour sortir la tête de l'eau, stopper la crise et enrayer cette mauvaise série. Gennaro Gattuso se dit d'ailleurs prêt à tout pour redresser la barre sur la Canebière.

Ayant à nouveau concédé un match nul ce jeudi contre Brighton (2-2), l’OM reste sur six rencontres sans la moindre victoire. Le dernier succès du club phocéen remonte au 26 août (2-0 contre Brest). Depuis, les Olympiens ont enchaîné les défaites et les matchs nuls. Face à ces mauvais résultats, les supporters marseillais ont laissé éclater leur colère, déclenchant ainsi une véritable crise à l’OM.

L’OM n’y croyait plus, la raison de son transfert dévoilée https://t.co/UuGi0VOcZO pic.twitter.com/xUxFb6oEAI — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Six matchs sans victoire pour l'OM

Ce climat tendu a d’ailleurs fait une première victime. Seulement quelques semaines après son arrivée, Marcelino a fait ses valises et a claqué la porte. Pablo Longoria l’a rapidement remplacé par Gennaro Gattuso, qui fait tout son possible pour redresser la barre à l’OM.

«Je donnerais mes deux bras pour remporter le match»