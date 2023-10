L’OM a pris une décision pour cette recrue

Benjamin Labrousse

Après un nul frustrant concédé ce jeudi face à Brighton (2-2) au Vélodrome, l’OM doit penser à sa rencontre face au Havre dimanche (13h). Mais Gennaro Gattuso va devoir également gérer son effectif à l’approche des prochaines échéances. Ainsi, Renan Lodi ne va pas rejoindre le Brésil durant la trêve internationale lui qui avait subi une gêne musculaire ces derniers jours.

L’OM sort tout juste la tête de l’eau. Après deux semaines de crise, le club phocéen a obtenu un nul face à Brighton ce jeudi. Un match dans lequel Marseille aura montré son meilleur comme son pire visage. Désormais, Gennaro Gattuso doit se concentrer sur les prochaines échéances, et espère pouvoir compter sur un effectif au complet.

Renan Lodi est de retour avec l’OM

Cette semaine, l’OM a pu compter sur le retour du latéral gauche Renan Lodi, auteur de très bonnes prestations en ce début de saison. Absent face à Monaco en raison d’une gêne musculaire, le latéral brésilien avait fait son retour sur la pelouse du Vélodrome ce jeudi, remplaçant alors Iliman Ndiaye à la 79ème minute.

Renan Lodi ne rejoindra pas la sélection brésilienne