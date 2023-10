L’enfant du pays a signé à l’OM, il exulte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet 2021, Lucas Perrin quittait l'OM pour rejoindre le RC de Strasbourg, tout d'abord sous la forme d'un prêt. Aujourd'hui en Alsace, le joueur demeure très attaché à sa ville natale. Lors d'un entretien accordé à Alexandre Ruiz, le défenseur central est revenu sur son attachement à la cité phocéenne et sur son rêve de signer à l'OM.

Lucas Perrin a réalisé son rêve de gamin. Né à Marseille, le défenseur central rejoignait l'OM durant son adolescence. Malheureusement, le joueur n'a jamais réussi à s'imposer en équipe première et a finalement rejoint le RC de Strasbourg durant l'été 2021.

« Je suis né à Marseille »

Malgré son départ, Perrin reste toujours attaché à sa ville natale. « Je suis né à Marseille, mon père allait tout le temps au stade. Mon frère c’est un abonné au stad e » a déclaré le joueur. Il est revenu sur sa signature à l'OM et sur la promesse faite à son père, lui aussi fan de la formation phocéenne.

La promesse de Lucas Perrin à son père