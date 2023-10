OM : Marcelino a tout changé pour un joueur, grande surprise pour Deschamps

Hugo Chirossel

Après plus d’un an d’absence, Jonathan Clauss va retrouver l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale. Un retour permis notamment grâce au changement d’entraîneur à l’OM et le passage à une défense à quatre. Lorsque Marcelino est arrivé à Marseille, le latéral droit de 31 ans savait qu’il avait un coup à jouer.

Il y a un an, Jonathan Clauss avait encore l’espoir d’être appelé afin de participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais finalement, Didier Deschamps avait décidé de faire confiance à Benjamin Pavard et Jules Koundé pour évoluer sur le côté droit de la défense des Bleus . En ce qui concerne le joueur de l’OM, son problème était qu'il évoluait jusque-là en tant que piston dans une défense à cinq.

«J'ai tout mis en œuvre sur ce début de saison pour me donner les moyens d'être performant»

Mais cet été, Marcelino a remplacé Igor Tudor à l’OM, ce qui a provoqué le passage à une défense à quatre. « Quand j'ai appris que Marcelino arrivait à l'OM et que ce serait une défense à 4, j'étais le premier à me dire "j'ai quelque chose à jouer à ce poste-là". Et j'ai tout mis en œuvre sur ce début de saison pour me donner les moyens d'être performant à quatre derrière. Évidemment, il y a encore des choses à parfaire. Mais j'ai réussi à assimiler les choses qu'on me demande de faire, et c'est là que je suis content », a déclaré Jonathan Clauss, dans un entretien accordé à Téléfoot .

«C'est le travail de tout une équipe qui me permet d'aller en équipe de France»