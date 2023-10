Un joueur de l'OM interpelle Deschamps

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’avait plus été appelé depuis plus d’un an, Jonathan Clauss va faire son retour en équipe de France lors de la prochaine trêve internationale. Un bonheur pour le joueur de l’OM, qui avait vu son rêve de participer à la Coupe du monde s’envoler. Désormais, le latéral de 31 ans compte bien y rester.

C’était la surprise de la dernière liste de Didier Deschamps. Alors qu’il ne l’avait plus appelé depuis le mois de septembre 2022, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de faire revenir Jonathan Clauss, auteur d’un bon début de saison malgré les difficultés rencontrées par l’OM.

«C'est de la fierté»

« C'est de la fierté, parce que cela faisait un an que je n'y étais plus. J'ai bossé pour, je me suis vraiment appliqué. Je suis prêt pour la suite », a réagi Jonathan Clauss, dans un entretien accordé à Téléfoot .

