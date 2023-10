L’OM a un problème, l’entraîneur confirme !

Thomas Bourseau

Arrivé à la tête de l’effectif de l’OM en milieu de semaine dernière, Gennaro Gattuso n’a pas apprécié les lacunes physiques affichées par ses joueurs lors de ses deux premières sorties. Après un premier constat jeudi, l’entraîneur italien en a rajouté une couche ce samedi.

L’OM a changé d’entraîneur au mois de septembre. Dans la foulée de la démission de Marcelino après le clash entre le comité de direction et les associations de supporters de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a débarqué au coeur de la cité phocéenne avec une réputation qui n'est plus à présenter et avec de la passion et de l'énergie à revendre. Pas de quoi destabiliser Amine Harit qui a avoué en conférence de presse être habitué à cela grâce à son expérience avec Jorge Sampaoli.

«Actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes»

Et après deux matchs seulement, l’Italien avait relevé un problème en conférence de presse jeudi soir après le nul concédé au Vélodrome face à Brighton en Ligue Europa (2-2). « J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes ».

OM : Gattuso lâche déjà un indice pour son avenir https://t.co/Lhs0EdbVFj pic.twitter.com/TNmMGrLZ2m — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

«Il faut être prêt pour 90-95 minutes»