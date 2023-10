L’OM n’y croyait plus, la raison de son transfert dévoilée

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à Auxerre, Isaak Touré avait montré de belles choses. Pas de quoi pour autant lui permettre d’avoir une chance à l’OM cet été. En effet, le défenseur central a été vendu par le club phocéen à Lorient. Dans le même temps, Pablo Longoria a récupéré Bamo Meïta et le président de l’OM avait visiblement ses raisons…

Très actif cet été, l’OM a notamment bouclé son mercato en faisant venir Bamo Meïté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de Lorient. Dans le même temps, Isaak Touré a lui fait le chemin inverse. N’ayant jamais vraiment eu la chance de s’imposer à l’OM, le joueur de 20 ans a été transféré définitivement aux Merlus.

« Marseille croit plus en Bamo Meité qu’en Isaak Touré »

Pourquoi l’OM s’est-il donc séparé d’Isaak Touré afin de récupérer Bamo Meïté à Lorient ? Journaliste pour L’Equipe , Loïc Tanzi a expliqué dans un documentaire de la Ligue 1 sur Youtube : « Marseille croit plus en Bamo Meité qu’en Isaak Touré ».

« Marseille voulait plus Bamo Meité que Lorient voulait Touré »