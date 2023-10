L’OM boucle son ultime transfert, les dessous de l’opération dévoilés

Thibault Morlain

Très actif durant le dernier marché des transferts, l’OM a multiplié les recrues. Cela s’est notamment terminé avec l’arrivée de Bamo Meité. Pendant qu’Isaak Touré a rejoint Lorient, le joueur de 21 ans a lui fait le chemin inverse, quittant les Merlus pour s’engager à l’OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Et voilà que toutes les coulisses des négociations ont été dévoilées à propos de cette opération.

Dans une vidéo postée sur sa chaine Youtube , la Ligue 1 s’est immiscée dans les coulisses des 24 dernières heures du mercato estival de certains clubs. Il y a notamment eu des caméras du côté de l’OM et de Lorient. On a alors pu assister de plus près aux négociations entre les deux clubs qui discutaient d’une double opération qui verrait Bamo Meité quitter les Merlus pour rejoindre la Canebière tandis qu’Isaak Touré ferait lui le chemin inverse.

L’OM a pris une décision pour cette recrue https://t.co/gAtXczBNAE pic.twitter.com/MekNVlPCDQ — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« C’est une question d’euros »

Que s’est-il alors passé dans les 24 dernières heures du mercato entre l’OM et Lorient ? Tout d’abord, on a vu Pablo Longoria et Loïc Féry, présidents respectifs des deux clubs, échanger au téléphone. « Je te donne mon avis. Comme on est des clubs amis, je te dis toutes les informations, tu me dis tout, etc, maintenant c’est une question d’euros », a commencé par dire l’Espagnol. Le patron des Merlus a lui répondu : « Ils qu’ils partent aujourd’hui ». A propos de quoi Longoria a assuré : « Demain, on va être tous heureux. Je ne veux pas prendre de risques ».



Parlant ensuite au directeur administratif et financier de Lorient, Loïc Féry a alors lâché : « Je n’ai pas d’accord pour l’instant. Je ne suis pas d’accord avec ce qu’ils proposent. Je dois reparler avec Pablo Longoria ou Stéphane Tessier dans la soirée. Et puis on va voir… La nouvelle, c’est que le joueur veut venir chez nous, mais il n’y a pas encore d’accord avec les agents. S’ils ne sont pas d’accord, il va rester à Marseille ».



De son côté, Pablo Longoria ne se faisait pas vraiment d’inquiétude, en témoigne une discussion téléphonique avec un agent : « Lorient me dit que ça avance. Mais il y a un problème côté Isaak. (…) D’accord, il n’y a plus qu’à attendre. Je pense que nos clubs vont se rejoindre. Zen ».

« Je n’ai pas un milliardaire américain derrière moi »

Quelques heures plus tard, les négocations se sont poursuivies, cette fois entre Loïc Féry et Stéphane Tessier, directeur général finance et administration du football à l’OM. « On est d’accord avec Touré et ses agents. Tu crois qu’il est dans l’avion ? Il arrive ? », lâche tout d’abord le président de Lorient. Son interlocuteur lui répond alors : « Non il est chez le coiffeur. Il voulait être beau donc il a demandé à ce qu’on décale l’avion ». Etonné, Féry enchaine en disant : « C’est bien, il va être good looking. Mais là ça ne sert pas à grand chose qu’il aille dans l’avion car on n’est pas d’accord avec vous ». Un désaccord à propos duquel Tessier explique : « Je ne vois pas la crainte. Au contraire, tous le monde est gagnant ». « Non. Moi si tu veux, je n’ai pas un milliardaire américain derrière moi », conclut finalement le patron des Merlus.

Un dénouement tendu entre l’OM et Lorient