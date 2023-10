Mercato : Messi fait un voeu pour son avenir

Thomas Bourseau

Lionel Messi arrive à un tournant de sa carrière en Major League Soccer, l’Inter Miami pouvant éventuellement rater les Play-Offs. De quoi pousser l’Argentin à explorer la possibilité d’un prêt en Europe et au FC Barcelone ? Absolument pas selon The Athletic et ce, pour plusieurs raisons.

L’Inter Miami joue son avenir pour les Play-Offs de cette saison de Major League Soccer dans la nuit de samedi à dimanche face à Cincinnati, en partie. En effet, la franchise californienne pointe à la 14ème position de la conférence Est et se trouve à 5 points du 9ème, premier qualifié pour les Play-Offs.

Messi de retour au Barça ? C’est non

Le journal SPORT a confié vendredi qu’un retour en prêt au FC Barcelone cet hiver serait une possibilité si jamais l’Inter Miami venait à manquer les Play-Offs. Néanmoins, d’après The Athletic , Messi aurait choisi d’aller en MLS cet été, en sachant pertinemment qu’un retour au Barça était alors exclu.

Messi ne veut pas quitter sa famille pour l’Europe