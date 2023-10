Longoria appelle McCourt pour ce transfert de l’OM, l’échange est diffusé

Thibault Morlain

Dans les toutes dernières heures du marché des transferts cet été, l’OM a notamment accueilli Bamo Meïté. Ce dernier est arrivé de Lorient dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. A 20 ans, le défenseur central a donc été convaincu par Pablo Longoria, plus que sous le charme de sa recrue en témoigne l’une de ses discussions avec Frank McCourt.

Quelques mois après la vente de Bamba Dieng, l’OM a de nouveau fait affaire avec Lorient sur le marché des transferts. Cet été, les deux clubs ont négocié et ils ont fini par trouver un terrain d’entente à propos de Bamo Meïté, parti en prêt avec option d’achat à Marseille, ainsi qu’Isaak Touré, transféré définitivement chez les Merlus.

« C’est très important pour nous »

Dans un documentaire de la Ligue 1, diffusé sur Youtube , sur les dernières heures du mercato estival, on a notamment pu avoir Pablo Longoria discuter au téléphone avec Frank McCourt. Echangeant avec le propriétaire de l’OM, le président olympien était alors plus qu’enjoué à l’idée d’accueillir Bamo Meïté : « Je discute avec toutes les parties. On essaie de finir ce deal avec Bamo Meité, avec Lorient. Je pense que c’est un deal excellent. C’est très important pour nous ».

Longoria sous le charme de Meïté