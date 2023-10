OM : Il retarde son transfert… pour aller au coiffeur

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à Auxerre, Isaak Touré n’aura finalement pas réussi à convaincre l’OM d’avoir une chance durant la préparation. L’immense défenseur central a ainsi fait une nouvelle fois ses affaires, cette fois dans le cadre d’un transfert. A 20 ans, Touré s’est engagé avec Lorient et quelques amusantes coulisses ont été dévoilées.

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OM et Lorient ont fait affaire. Alors que le club phocéen désirait ardemment Bamo Meité, Pablo Longoria a fini par avoir ce qu’il voulait, mais dans le même temps, Isaak Touré a fait le chemin inverse. Prêté la saison dernière à Auxerre, l’ancien joueur du Havre a cette fois été transféré définitivement à Lorient.

L’OM a pris une décision pour cette recrue https://t.co/gAtXczBNAE pic.twitter.com/MekNVlPCDQ — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Les coulisses des discussions entre l’OM et Lorient

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube , la Ligue 1 a dévoilé les coulisses du dernier jour du mercato. On a notamment pu assister à une discussion entre Loïc Féry, président de Lorient, et Stéphane Tessier, directeur général finance et administration du football à l’OM, à propos de l’arrivée d’Isaak Touré chez les Merlus Touré. Et cela a alors donné lieu à une scène qui a de quoi faire sourire…

« Il voulait être beau donc il a demandé à ce qu’on décale l’avion »