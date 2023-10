L’OM dit adieu à une star, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat la saison dernière, Alexis Sanchez n'a pas été conservé par Pablo Longoria. Aujourd'hui à l'Inter, l'international chilien aurait rendu un grand service à l'OM selon le journaliste Denis Balbir. Surtout que certaines recrues à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang sont loin d'être à leur meilleur niveau.

Gennaro Gattuso est toujours à la recherche de sa première victoire avec l'OM. L'Italien pensait tenir la victoire face Brighton jeudi soir, mais le club anglais a arraché le point du match nul (2-2). Pour Denis Balbir, ce résultat illustre le début de saison moyen de la formation.

Encore un coup dur pour l’OM https://t.co/gUXWBOuK6L pic.twitter.com/sWUw56cZ4T — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Des recrues qui ne sont pas au niveau

« Je ne comprends pas comment un effectif comme ça ne peut pas retenir les leçons du passé. En même temps, il y a des joueurs dans cette équipe qui ne sont pas à leur niveau. Je pense notamment à Pierre-Emerick Aubameyang, une nouvelle fois en dedans » a lâché le journaliste, qui déplore le départ de certains joueurs comme Alexis Sanchez.

Balbir déplore le départ d'Alexis Sanchez