L’OM change d’entraîneur, la pilule ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment nommé au pied levé par l'OM pour venir assurer la succession de Marcelino, Gennaro Gattuso a donc été le profil privilégié par la direction du club phocéen. Et Didier Deschamps regrette amèrement que les entraîneurs français ne soient pas davantage considérés dans ce genre de cas...

Le 27 septembre dernier, l'OM officialisait la nomination de Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur. Suite à la démission soudaine de Marcelino en raison d'un conflit avec les supporters marseillais, c'est donc le technicien italien qui a été choisi par Pablo Longoria, alors que certains profils français avaient également été évoqués pour l'OM, comme par exemple celui de Christophe Galtier.

OM : Il vit une aventure complètement folle à Marseille https://t.co/gpgs5wgsux pic.twitter.com/vtXozZ3yZp — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« C'est regrettable »

Interrogé en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a affiché un point de vue assez clair à ce sujet, regrettant le manque de considération pour les entraîneurs français sur le marché : « Sans vouloir enlever de la qualité à Gattuso ou Grosso, mais la considération que l'on donne aux entraîneurs français est infime. À qui la faute? Je ne veux pas mettre la faute sur les autres, mais il y a les gens qui décident forcément, mais aussi une évaluation ou analyse qui n'amène pas à choisir des entraîneurs français. C'est regrettable, ce n'est pas d'aujourd'hui », indique le sélectionneur de l'équipe de France.

« Les entraîneurs français sont sous-cotés »