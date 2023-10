L'OM recrute Gattuso, Deschamps pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Alors que l’OM est désormais entraîné par Gennaro Gattuso depuis le 27 septembre dernier, le club phocéen tente de relever la tête avec à sa tête un nouvel entraîneur étranger. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps a poussé un coup de gueule autour du manque de considération pour les entraîneurs français.

Le football international s’apprête tout juste à reprendre ses droits. Bien installée au sommet du groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024, l’équipe de France affrontera les Pays-Bas le 13 octobre prochain, mais également l’Écosse en amical le 17 octobre. Présent face à la presse ce jeudi après-midi afin de dévoiler sa liste des 23 joueurs, Didier Deschamps a été interrogé sur la situation actuelle de l’OM mais aussi de l’OL, deux clubs historiques français entraînés par deux Italiens : Gennaro Gattuso et Fabio Grosso.

« Je ne veux pas mettre la faute sur les autres »

« Cela ne m'inquiète pas » , déclare Didier Deschamps dans des propos relayés par RMC . « Mais sans vouloir enlever de la qualité à Gattuso ou Grosso, mais la considération que l'on donne aux entraîneurs français est infime. À qui la faute? Je ne veux pas mettre la faute sur les autres, mais il y a les gens qui décident forcément, mais aussi une évaluation ou analyse qui n'amène pas à choisir des entraîneurs français. C'est regrettable, ce n'est pas d'aujourd'hui » .

« Cela ne va pas dans le bon sens »