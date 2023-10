Crise à l’OM, le vestiaire se lâche

La rédaction

Ces dernières semaines, l'OM a été secoué par une grave crise. Les tensions entre la direction marseillaise et certains supporters ont provoqué le départ de Marcelino, depuis remplacé par Gennaro Gattuso. Présent en conférence de presse, Amine Harit est revenu sur les derniers évènements survenus à Marseille et sur l'impact que cela a eu sur le groupe.

L'OM a connu de profonds changements ces dernières semaines. Sur le banc depuis le début de la saison, Marcelino a laissé sa place à Gennaro Gattuso. Quant à Pablo Longoria, il a décidé de rester à la présidence, malgré les menaces de certains supporters.

Il est prêt à claquer la porte, l’OM sort du silence https://t.co/RFOh4whqhL pic.twitter.com/bHrFNwysqE — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« Malgré la situation, on a réussi à montrer de belles choses »

Présent en conférence de presse ce samedi, Amine Harit s'est prononcé sur ces modifications. « Concernant la rotation des entraîneurs, à Schalke j'en ai eu dix en trois ans ! Mais on ne va pas se mentir, ça a eu un impact. Mais malgré cette situation, on a réussi à montrer de belles choses » a lâché le joueur marocain.

« Ce qu'il se passe entre la direction et les supporters, c'est entre eux »