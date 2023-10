Révolution à l'OM, le vestiaire valide !

Amadou Diawara

Alors que Marcelino a démissionné de son poste d'entraineur de l'OM, Pablo Longoria a décidé de nommer Gennaro Gattuso sur le banc marseillais pour le remplacer. Interrogé ce dimanche matin sur le nouvel entraineur du club phocéen, Jonathan Clauss - défenseur français de 31 ans - a totalement validé ce choix.

Après le nul entre l'OM et Toulouse (0-0, le 17 septembre), les supporters marseillais ont pété les plombs. D'une part, le public du Vélodrome a manifesté sa colère auprès des joueurs de l'OM dès le coup de sifflet final. D'autre part, certains ultras olympiens auraient menacé Pablo Longoria de mort lors d'une réunion organisé le lendemain.

Jonathan Clauss valide le choix Gennaro Gattuso

Dans la foulée, Marcelino a décidé de démissionner de son rôle d'entraineur de l'OM. Et pour prendre la place de l'Espagnol, Pablo Longoria a choisi de faire confiance à Gennaro Gattuso. Un nom validé par Jonathan Clauss.

«Il est extrêmement perfectionniste, ses idées sont claires»