Gattuso dévoile son ambition pour l’OM

Depuis son arrivée à la tête de l'OM, Gennaro Gattuso n'avait toujours pas gagné, connaissant une défaite face à Monaco (2-3) et un match nul face à Brighton (2-2). C'est désormais chose faite avec la victoire de dimanche face au Havre (3-0) qui permet à l'OM de remonter à la 6ème place du classement. À terme, Gattuso aimerait que son équipe puisse maîtriser les matchs le plus longtemps possible.

L'OM version Gattuso commence petit à petit à prendre forme. Face au Havre, les Marseillais l'ont emporté 3-0 et peuvent souffler. Ils remontent à la 6ème place, à égalité avec le PSG, qui jouera ce dimanche face à Rennes.

L'OM sort de la crise

Depuis le 18 septembre dernier, l'OM était plongé dans la crise, après la réunion volcanique entre la direction marseillaise et les supporters marseillais. Jusqu'à ce 8 octobre, les Marseillais attendaient une victoire depuis le 26 août dernier, une éternité. Avec la victoire face au Havre, la crise semble se terminer.

«On a besoin de continuer pour avoir une équipe qui contrôle un peu plus le jeu»