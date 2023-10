Gattuso débarque, la star de l’OM s’enflamme

La rédaction

Pierre-Emerick Aubameyang a débloqué son compteur en championnat. L'international gabonais a inscrit son premier but en Ligue 1 lors de la rencontre face au Havre ce dimanche après-midi. Après le coup de sifflet final, l'attaquant a salué le travail de Gennaro Gattuso, qui obtient sa première victoire sous les couleurs de l'OM.

Gennaro Gattuso a enfin obtenu sa première victoire à la tête de l'OM. Après une défaite face à l'AS Monaco samedi dernier en championnat (3-2), puis un match nul en Ligue Europa ce jeudi face à Brighton (2-2), le technicien italien a vaincu le Havre au Vélodrome (3-0) ce dimanche. Les buts ont été inscrits par Arouna Sangante (c.s.c), Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang. Critiqué ces derniers jours, l'international gabonais a enfin ouvert son compteur but en championnat.

« Il donne tout, il est passionné »

Après la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang avait donc le sourire devant les micros. Il est revenu sur cette rencontre et, notamment, sur l'arrivée sur le banc marseillais de Gennaro Gattuso, qui n'a rien perdu de sa fougue. « C’est à l’image de quand il était joueur. Il donne tout, il est passionné. Donc forcément il nous transmet tout ça. On l’a vu aujourd’hui, on a beaucoup donné d’énergie. Je pense que l’on a maîtrisé le match de A à Z. Et c’est une très bonne chose » a lâché le buteur gabonais ce dimanche.

Aubameyang salue la tactique de Gattuso