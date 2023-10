Transferts - OM : Longoria annonce «un deal excellent» à McCourt

Thibault Morlain

Pour clôturer son dernier mercato estival, l’OM était parvenu à un accord avec Lorient pour réaliser une double opération. On a ainsi vu Isaak Touré quitter définitivement la Canebière pour rejoindre les Merlus. Dans le sens inverse, Bamo Meïté a lui rejoint l’OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Une recrue qui fait visiblement plaisir à Longoria, à tel point qu’il a annoncé du lourd à propos de cette opération à Frank McCourt.

Cet été, l’OM a accueilli de nombreuses recrues. Dans les dernières heures du mercato, le club phocéen a notamment officialisé l’arrivée de Bamo Meïté. Ce dernier est arrivé en provenance de Lorient, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. A 21 ans, il est ainsi une option supplémentaire pour Gennaro Gattuso en défense.

Panique à l’OM, il rassure tout le monde https://t.co/qAq4oteI4Q pic.twitter.com/7f5mXJQNfL — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

« Je pense que c’est un deal excellent »

On en a d’ailleurs appris plus sur les coulisses des négociations entre Lorient et l’OM pour Bamo Meïté et Isaak Touré. A l’occasion d’un reportage de la Ligue 1 sur Youtube , on a notamment vu Pablo Longoria discuter au téléphone avec Frank McCourt à propos de l’arrivée de Meïté. C’est alors que l’Espagnol a lâché : « Je discute avec toutes les parties. On essaie de finir ce deal avec Bamo Meité, avec Lorient. Je pense que c’est un deal excellent. C’est très important pour nous ».

« On est des clubs amis »