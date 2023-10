Mercato : Le PSG a bouclé deux transferts «de classe mondiale»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet été, le PSG a renouvelé une grande partie de son secteur offensif, recrutant notamment deux nouveaux buteurs avec les arrivées de Gonçalo Ramos ainsi que Randal Kolo Muani. Et un ancien du club de la capitale estime qu'il s'agit de deux recrutements de grande classe pour le PSG.

La saison passée, le PSG avait cruellement manqué d'options offensives au moment d'affronter le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des Champions, et c'est la raison pour laquelle le club francilien s'est activé durant le mercato estival. Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ainsi que Randal Kolo Muani ont été recrutés par le PSG pour garnir l'attaque, et Luis Enrique dispose donc de nombreuses options dans ses rangs.

« On a la chance d’avoir deux attaquants de classe mondiale »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , l'ancien milieu de terrain du PSG Mohamed Sissoko livre son point de vue sur les arrivées des deux buteurs, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani : « Le schéma avec un faux 9 est celui qui m’a plu. Mais à ce moment-là, il n’y a pas Kolo Muani. Avec lui et Ramos, on a la chance d’avoir deux attaquants de classe mondiale. Quand tu as deux joueurs comme ça devant, il faut jouer avec et les utiliser. Avec l’effectif qu’ils ont, ils peuvent s’adapter à n’importe quel système », estime Sissoko, qui semble donc emballé par les choix du PSG sur le mercato.

« Le PSG peut jouer tous les systèmes »