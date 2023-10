Il l’annonce, l’OM a signé un «très grand joueur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Censé remplacer Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang n'apporte, pour l'instant, pas satisfaction à l'OM. Son compteur reste bloqué à zéro en championnat. Alors que les critiques pleuvent sur la tête de l'international gabonais, Amine Harit a tenu à lui apporter son soutien en conférence de presse, avant un match face à Rennes.

0 but, 0 passe décisive. Le bilan de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 laisse à désirer et provoque une vague de critiques. Il faut dire que l'international gabonais a été recruté pour permettre à l'OM de franchir un cap sur la scène européenne, mais aussi en championnat. Pour l'instant, le buteur de 34 ans est encore loin de son meilleur niveau. Mais comme indiqué par Amine Harit en conférence de presse, Aubameyang n'a pas perdu son talent.

Il est prêt à claquer la porte, l’OM sort du silence https://t.co/RFOh4whqhL pic.twitter.com/bHrFNwysqE — le10sport (@le10sport) October 7, 2023

Harit s'enflamme pour Aubameyang

« C’est un très grand joueur. Les stats et ses clubs parlent pour lui. C’est aussi un top mec en dehors du terrain. J’estime qu’il n’a pas du tout été en difficulté. Il a été peu servi sur les matchs de championnat. On a aussi été en difficulté en championnat. Il a besoin de soutien de l’apport de l’équipe et de ballons dans la surface. Quand il va en avoir, il va mettre des buts. Je n'ai aucun doute sur Auba » a lâché l'international marocain devant les journalistes, avant la rencontre face à Rennes.

« Quand le premier but va arriver, ça va s'enchaîner »