OM : Marcelino claque la porte, Aubameyang lâche un aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques jours, Marcelino démissionnait de son poste d'entraîneur de l'OM en raison des tensions entre sa direction et certains supporters. Le technicien espagnol a, depuis, été remplacé par Gennarro Gattuso, qui semble faire l'unanimité au sein de son vestiaire. Ce dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang a salué le travail entrepris par l'Italien.

Recruté par Pablo Longoria cet été pour remplacer Igor Tudor sur le banc, Marcelino a décidé de claquer la porte en pleine crise à l'OM. Le technicien espagnol a pris cette décision après avoir pris connaissance des tensions entre son président et les supporters marseillais. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé de miser sur Gennaro Gattuso, ancien coach du Milan AC ou encore du FC Valence. Le transalpin a débuté son travail à l'OM et a cueilli ses premiers fruits en empochant une victoire face au Havre ce dimanche (3-0).

OM : Gattuso a pris une décision pour ce retour attendu https://t.co/Aef9hHr9fd pic.twitter.com/QMamT3voBy — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Aubameyang valide l'arrivée de Gattuso

Buteur ce dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang s'est prononcé sur ce changement et sur l'arrivée de Gennaro Gattuso. En zone mixte, l'international gabonais n'a pas souhaité accabler Marcelino. « Des différences avec le précédent coach ? Je ne vais pas faire de comparaison. Gattuso est quelqu’un de passionné et nous transmet ça au quotidien. Ça nous fait du bien, c’est de dont on a besoin. En espérant que cela continue. Ce n’est que le début, on a encore du travail » a lâché l'attaquant.

« Il donne tout, il est passionné »