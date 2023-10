Transferts : Lionel Messi lâche une réponse pour son avenir

Thomas Bourseau

Premier couac sportif pour Lionel Messi à l’Inter Miami au vu de la non qualification de la franchise floridienne pour les Play-Offs de Major League Soccer. Pour ce qui est de l’option rapatriement au FC Barcelone, cela ne devrait pas se faire au vu des positions du club et du joueur sur la question.

Un retour de Lionel Messi en Europe, seulement quelques mois après avoir claqué la porte du PSG et d’avoir dit au revoir au Vieux Continent ? C’est en effet une option évoquée par la presse catalane depuis la semaine dernière. D’ailleurs, l’Inter Miami ne participera officiellement pas aux Play-Offs de la Major League Soccer, laissant Messi inactif pendant une période de quatre mois.

Le Barça priorise l’enregistrement de Gavi et l’incorporation de Vitor Roque

Ce lundi, SPORT fait un point sur l’avenir de Lionel Messi et de son potentiel retour au FC Barcelone, club où il a tout connu en 21 ans. Pour autant, à en croire le média ibérique, il ne faudrait pas s’attendre à une telle éventualité. Et pour cause, outre la situation financière délicate dans laquelle le FC Barcelone se trouve actuellement, la priorité du club serait d’enregistrer Gavi dans l’équipe première et d’incorporer Vitor Roque.

Messi ne pense pas à retrouver le Barça