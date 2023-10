PSG : Quand Dembélé a négocié un «bon de sortie»

Amadou Diawara

Lors de l'été 2015, Ousmane Dembélé a signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. Pour parapher un nouveau bail avec le club breton, l'actuel numéro 10 du PSG a négocié un bon de sortie pour l'année suivante. En effet, les deux parties auraient négocié une clause libératoire à hauteur de 5M€.

Alors qu'il évoluait toujours avec l'équipe réserve du Stade Rennais à l'été 2015, Ousmane Dembélé voulait faire ses valises et changer de club. D'ailleurs, le RB Salzbourg aurait tenté de le recruter d'après L'Equipe . Toutefois, Ousmane Dembélé a finalement paraphé son premier bail professionnel avec le Stade Rennais.

Ousmane Dembélé disposait d'une clause libératoire à Rennes

Pour convaincre Ousmane Dembélé de rempiler, la direction du Stade Rennais aurait négocié avec lui une clause libératoire à hauteur de 5M€, payable en trois fois sur 18 mois. Une manière de programmer son départ pour l'été 2016 d'après L'Equipe .

Il recale le PSG et interpelle cette recrue https://t.co/uNsWpyu5fE pic.twitter.com/UYB8C5lS6u — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«C'était comme un bon de sortie l'été suivant»