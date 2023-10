Le vestiaire du PSG se mobilise et annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Luis Enrique est sous le feu des critiques, notamment concernant ses changements de système à l'image de son 4-2-4 ultra-offensif à Newcastle. Contre Rennes dimanche soir, le technicien espagnol s'est montré plus mesuré, en réintégrant notamment Vitinha dans le onze de départ. Mais les joueurs du PSG se mobilisent pour leur entraîneur.

Les choix de Luis Enrique font parler, et cela l'agace. Alors qu'il commence à perdre ses nerfs face aux questions des journalistes au sujet de ses différents système, à l'image du très osé 4-2-4 aligné à Newcastle, le technicien espagnol s'efforce de répéter qu'il joue de la même manière et qu'il réclame d'avoir 11 attaquants lorsque le PSG a le ballon, et 11 défenseurs quand les Parisiens ne l'ont pas. Et alors qu'il a décidé de réintégrer Vitinha dans son onze de départ à Rennes, Luis Enrique peut compter sur le soutien de ses joueurs qui ont commenté ses choix tactiques après la victoire (3-1).

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«C'est bien d'essayer de changer de système de temps en temps»

Au micro de Prime Vidéo , Achraf Hakimi assure ainsi que « le coach essaye de trouver le bon système pour l'équipe, pour les joueurs et selon les matches. On a changé aujourd'hui mais on a gagné beaucoup de matches en 4-2-4. C'est bien d'essayer de changer de système de temps en temps ». Présent en zone mixte, Ousmane Dembélé a quant à lui été interrogé sur les changements qu'il a pu ressentir entre la débâcle à Newcastle et la victoire à Rennes. « On a mis beaucoup d'envie dans ce match, on voulait partir avec les trois points avant la trêve (internationale), c'était important de recoller tout en haut du classement car les équipes commençaient à s'échapper un petit peu. On a mis ce qu'il faut pour avoir les trois points aujourd'hui », assure l'ailier du PSG.

«C'est important d’avoir beaucoup de solutions dans l’effectif»