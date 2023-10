«C’est bizarre» : L’étonnante sortie du PSG sur Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'est imposé sur la pelouse du Stade Rennais (3-1), Kylian Mbappé est resté muet pour la quatrième fois de suite. Et pourtant, le capitaine de l'équipe de France n'a pas manqué d'occasion au Roazhon Park. D'ailleurs, Luis Enrique s'étonne que son attaquant vedette n'ait pas trouvé le chemin des filets.

Humilié à Newcastle mardi soir, le PSG était attendu au tournant contre Rennes. Et les Parisiens ont répondu présents en s'imposant trois 3 buts à 1 grâce à des réalisations de Vitinha, Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani. Kylian Mbappé est donc resté muet bien qu'il ait eu de nombreuses occasions, dont une très franche lorsqu'il a éliminé Steve Mandanda avant de tirer au-dessus d'un but vide. Par conséquent, Luis Enrique semblait surpris après le match.

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Luis Enrique s'étonne du match de Mbappé...

« C'est bizarre qu'il n'ait pas marqué, mais c'est anecdotique. J'ai aimé ce qu'il a apporté tant en attaque qu'en défense. Il a été dans les bonnes actions, a déclenché pas mal de situations », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de s'enthousiasmer pour la prestation de Vitinha.

... et s'enflamme pour Vitinha