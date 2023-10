PSG : Luis Enrique craque totalement en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la déroute sur la pelouse de Newcastle, le PSG avait rendez-vous à Rennes pour un match crucial en Ligue 1. Les Parisiens ont d'ailleurs répondu présents en s'imposant 3 buts à 1 face aux hommes de Bruno Genesio. Néanmoins, après la rencontre, Luis Enrique est apparu très agacé par les questions des journalistes, notamment celles d'Alexandre Ruiz.

Dimanche soir, en fermeture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais pour un choc très attendu après la débâcle contre Newcastle plus tôt dans la semaine. Et alors que Luis Enrique a décidé de réintégrer Vitinha dans le onze de départ aux dépens de Randal Kolo Muani, qui a malgré tout marqué après son entrée en jeu, les Parisiens se sont imposé 3 buts à 1. Une victoire convaincante qui n'a pas empêché Luis Enrique de s'énerver après le match.

Luis Enrique, le coach 🇪🇸 du #PSG revient avec nous sur le match de ce soir !#SRFCPSG pic.twitter.com/uaMy73ovR3 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 8, 2023

«Tu es corrosif»

En effet, l'entraîneur du PSG s'est notamment arrêté au micro de Free Ligue 1 . Alexandre Ruiz demande ainsi à Luis Enrique s'il existe toujours un détail qui lui déplaît dans ce qu'il a vu de son équipe dimanche soir. Et visiblement, cette question ne lui a pas plu. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », répond sèchement Luis Enrique avec un sourire malicieux, avant d'en rajouter une couche : « Les 25 premières minutes, pour moi, Rennes était meilleure que nous, il fallait s’améliorer où le match allait devenir compliqué. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des machines, ces messieurs (il s’adresse à Ludovic Giuly et Rio Mavuba, présents en plateau) étaient des joueurs ».

«C’est toi qui ne comprends rien»