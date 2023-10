PSG : Kylian Mbappé galère, il dévoile la raison en direct !

Thomas Bourseau

À l’intersaison, Kylian Mbappé a témoigné des départs de Lionel Messi, de Neymar ou encore de Marco Verratti. Trois rampes de lancement différentes pour le mettre dans les meilleures dispositions et potentiellement dans des positions de but. Pour Laurent Paganelli, la disette de Kylian Mbappé peut notamment être expliquée par cela.

Kylian Mbappé pioche quelque peu ces derniers temps en terme de réalisme. Après son retour XXL sous les couleurs du PSG dans la foulée de sa réintégration cet été, Mbappé reste muet depuis trois matchs. Sa disette fait beaucoup parler dans les médias. Mbappé serait-il devenu moins efficace ?

Kylian Mbappé ou la vie sans Lionel Messi selon Laurent Paganelli

Sur le plateau du Canal Football Club , Laurent Paganelli a souligné un point important concernant le Kylian Mbappé de l’exercice précédent et celui de cette saison : les absences de Lionel Messi et de Marco Verratti.

Un joueur «spécial» échappe au PSG, le Real Madrid jubile https://t.co/J98gqsQ3KG pic.twitter.com/LjwC3v7O2J — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«Messi l’année dernière c’est 16 passes et pratiquement toutes pour Mbappé»