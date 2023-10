PSG : Luis Enrique lance une révolution, Mbappé sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche soir, le PSG affronte Rennes, quelques jours après avoir rendu une copie médiocre face à Newcastle en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d'aligner son équipe en 4-4-2 plutôt qu'en 4-2-4. A la mi-temps de ce match, Kylian Mbappé a été interrogé sur ce changement.

Le PSG s'est loupé ce mercredi. Face à Newcastle en Ligue des champions (défaite 4-1), le club parisien a sombré et Luis Enrique a dû rendre des comptes, notamment sur l'utilisation de son 4-2-4, qui n'a convaincu personne, surtout pas les observateurs comme Daniel Riolo.

Luis Enrique modifie le système de jeu

Luis Enrique semble avoir retenu les leçons puisqu'il a décidé d'aligner son équipe en 4-4-2 ce dimanche pour défier Rennes ce dimanche. Un choix qui semble payant puisque le PSG mène à la mi-temps (2-0).

Mbappé botte en touche