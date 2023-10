PSG : Révélations choc sur Mbappé, la presse espagnole se régale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Daniel Riolo a lâché d'énormes révélations sur la vie privée de Kylian Mbappé. Le journaliste de RMC a ainsi révélé que l'attaquant du PSG passerait beaucoup de temps dans les soirées parisiennes, ce qui impacterait grandement ses performances en ce début de saison. Et sans surprise, la presse espagnole se délecte de ces révélations.

Après un été plus que mouvementé, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique. Mais bien que ses statistiques parlent en sa faveur, l'attaquant du PSG est loin de son meilleur niveau comme en témoigne sa prestation fantomatique sur la pelouse de Newcastle mardi soir (1-4). Son entraîneur continue d'affirmer qu'il est à 100% et qu'il est parfaitement satisfait des prestations de Kylian Mbappé. Mais Daniel Riolo a un autre avis.

«Je regrette de ne pas l’avoir soulevé» : Une star du PSG lui a fait vivre un enfer ! https://t.co/SctgueYOtc pic.twitter.com/KxFr4MvhXg — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«C'est le leader des soirées de débauche»

Après la débâcle à Newcastle, le journaliste de RMC a effectivement lâché des révélations qui expliqueraient la méforme de la star du PSG. « Mbappé, je me souviens de sa phrase contre Neymar (Il faudra bien manger, bien dormir). Cet été, il a fait une préparation moisie. Et quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment », confiait-il au micro de l' After Foot . Et bien évidemment, en Espagne, ces déclarations ne sont pas passées inaperçues.

L'Espagne se régale des révélations de Riolo