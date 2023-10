Le PSG face à sa bête noire, le pire est à prévoir ?

Hugo Chirossel

Tenu en échec par Clermont le week-end dernier et battu par Newcastle en milieu de semaine, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Les Parisiens vont être opposés à une équipe qui leur a souvent tenu tête sous l’ère QSI.

Ce dimanche, le PSG poursuit sa série de trois matchs à l’extérieur en se déplaçant sur la pelouse du Stade Rennais. Une rencontre qui intervient une semaine après le match nul face à Clermont (0-0) et quatre jours après la gifle reçue à St. Jame’s Park face à Newcastle en Ligue des champions (4-1).

Rennes, véritable bête noire du PSG

Le PSG aura donc à cœur de renouer avec le succès avant la trêve internationale. Mais le club de la capitale va être opposé à sa bête noire. En effet, le Stade Rennais est l’équipe à avoir battu le plus souvent le Paris Saint-Germain sous l’ère QSI (7 fois), devant l’AS Monaco (6) et l’OL (5).

Quatre réceptions sans défaite face au PSG

Rennes est également la seule équipe à avoir battu le PSG en match aller et retour la saison dernière, 1-0 au Roazhon Park et 2-0 au Parc des Princes, ce qui n’était arrivé que deux fois depuis que QSI est propriétaire du club de la capitale. Enfin, le Stade Rennais reste invaincu à domicile lors des quatre dernières réceptions du PSG.