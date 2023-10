PSG : Kylian Mbappé reçoit un soutien inattendu

Amadou Diawara

Epoustouflant lors de ses cinq premiers matchs de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé s'est peu à peu éteint ces dernières semaines. Malgré tout, Dadju n'est pas du tout inquiet pour le numéro 7 parisien. En effet, le chanteur français a fait passer un message fort sur Kylian Mbappé.

Lors de ses cinq premiers matchs de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé a frappé très fort. En effet, le numéro 7 parisien a inscrit huit buts au total. Un record personnel après cinq matchs joués.

Mbappé est dans le dur au PSG

Toutefois, Kylian Mbappé a perdu de sa superbe ces dernières semaines. En effet, l'attaquant du PSG enchaine les contre-performances depuis quelques matchs. Malgré tout, Dadju refuse de tirer la sonnette d'alarme pour Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot , le chanteur français a envoyé un message fort sur la star du PSG.

«Il montre que son jeu peut encore évoluer»