PSG : Il balance sur Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Après le naufrage sur la pelouse de Newcastle ce mercredi (4-1), le PSG va devoir montrer un tout autre visage contre Rennes ce dimanche. Le mystère plane néanmoins sur la composition de Luis Enrique, le technicien espagnol refusant les mises en place tactiques les veilles de match. Mais ce n'est pas vraiment nouveau pour l'ancien technicien du FC Barcelone.

Tenu en échec par Clermont la semaine dernière (0-0), le PSG a reçu une véritable gifle contre Newcastle mercredi dernier (4-1). Le plan tactique de Luis Enrique n’a pas du tout fonctionné, les joueurs parisiens s’étant faits dévorer par les Magpies dans l’intensité. De ce fait, le technicien espagnol pourrait à nouveau changer son onze.

Luis Enrique refuse les mises en place tactiques avant les matchs au PSG

Depuis le début de saison, Luis Enrique n’a presque jamais reconduit la même composition d’équipe. L’entraîneur du PSG aime tester de nouveaux dispositifs et se méfie notamment des médias. De ce fait, l’ancien sélectionneur de l’Espagne refuse toute mise en place tactique la veille des matchs. Mais ce n’est pas vraiment nouveau chez l’ex-coach du FC Barcelone.

«Il y avait toujours des surprises»