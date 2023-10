Luis Enrique prend une décision radicale avec une star du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été pour environ 50M€, Ousmane Dembélé peine à trouver le rendement idéal au PSG. S'il a toujours sa capacité à éliminer et à déstabiliser les défenses, l'ancien Rennais manque cruellement d'efficacité dans le dernier geste comme en témoignent ses statistiques (une passe décision et aucun but) depuis le début de saison. Et bien qu'il le défende en conférence de presse, Luis Enrique pourrait bien laisser son ailier sur le banc pour le choc contre le Stade Rennais ce dimanche soir.

Cet été, le PSG avait décidé de bouleverser son secteur offensif en recrutant notamment Ousmane Dembélé. Après six saisons au FC Barcelone, l'ailier français a effectivement décider de quitter la Liga, ce qui a été rendu possible par le biais d'une clause lui permettant de partir pour 50M€. Une très affaire pour le PSG. Néanmoins, depuis le début de saison, Ousmane Dembélé peine à totalement convaincre, notamment à la finition. S'il est toujours aussi impressionnant dans sa capacité d'élimination, ses statistiques ne décollent pas. L'ancien Rennais n'a délivré qu'une seule passe décisive, et n'a toujours pas trouvé le chemin des filets.

«Je regrette de ne pas l’avoir soulevé» : Une star du PSG lui a fait vivre un enfer ! https://t.co/SctgueYOtc pic.twitter.com/KxFr4MvhXg — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Luis Enrique défend Dembélé

Une situation qui interpelle et qui a valu une question à Luis Enrique sur le sujet en conférence de presse samedi. Sans surprise, l'entraîneur du PSG a bien évidemment défendu son joueur assurant que « Dembélé est un joueur top dans presque tout ce qu’il fait, je suis très content avec ses performances, très content de ce qu'il génère pour les autres joueurs et ses stats au cours de la saison vont s’améliorer, je n’ai aucun doute . » Mais cela ne l'empêcherait pas de prendre une décision forte.

Dembélé sur le banc pour son retour à Rennes ?