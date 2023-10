«Je regrette de ne pas l’avoir soulevé» : Une star du PSG lui a fait vivre un enfer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au Stade Rennais, Ousmane Dembélé retrouve les Rouge et Noir ce dimanche à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Le nouvel attaquant du PSG a marqué les esprits en Bretagne, notamment un jour de mars 2016, avec un triplé face au FC Nantes de Lorik Cana, qui se souvient du match cauchemardesque qu’il a vécu.

Une rencontre particulière attend Ousmane Dembélé dimanche, l’international français étant de retour à Rennes, son club formateur. Celui-ci a marqué les esprits en Bretagne alors qu’il n’a disputé que 29 rencontres avec les professionnels. Parmi ses faits d’armes, un triplé lors de l’éclatante victoire du Stade Rennais contre le FC Nantes le 6 mars 2016. Lorik Cana se souvient de l’enfer qu’il a vécu ce jour-là.

« Je regrette de ne pas l’avoir soulevé »

Aligné dans la défense nantaise à cette époque, Lorik Cana est revenu sur la prestation XXL d’Ousmane Dembélé ce jour-là. « Je me rappelle très bien du quatrième but où je me retrouve sur la moitié de terrain en un contre un avec lui. J’avais deux solutions : le soulever ou tenter de l’arrêter à la régulière. Déjà que sur des espaces restreints, c’est difficile… J’ai essayé de suivre, mais il avait des changements de direction tellement énormes. Je regrette de ne pas l’avoir soulevé », s’amuse aujourd’hui l’Albanais, interrogé par Le Parisien.

« J’étais énervé sur le coup »