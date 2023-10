Luis Enrique prépare un gros coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais pour un match crucial en Ligue 1. Les Parisiens ne devront pas perdre afin de ne pas être décroché face aux équipes de tête. Pour cette occasion, Luis Enrique préparerait une surprise avec Ousmane Dembélé. Selon les échos de la presse, l'ancien Rennais pourrait bien être utilisé dans un nouveau poste... ou se retrouver sur le banc !

Malgré le début de saison en dents de scie d'Ousmane Dembélé, Luis Enrique n'a pas hésité à défendre son joueur lors de son passage en conférence de presse samedi. « Ousmane Dembélé est un joueur top dans presque tout ce qu’il fait, je suis très content avec ses performances, très content de ce qu'il génère pour les autres joueurs et ses stats au cours de la saison vont s’améliorer, je n’ai aucun doute », confiait le coach du PSG à l'occasion de son passage devant les médias. Malgré tout, Luis Enrique pourrait bien changer des choses avec son ailier.

Dembélé en meneur de jeu...

Selon les informations du Parisien , le technicien espagnol travaillerait ainsi un nouveau schéma tactique en 4-2-3-1. L'idée serait ainsi d'utiliser Ousmane Dembélé dans un rôle de meneur de jeu derrière Gonçalo Ramos. Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani seraient quant à eux placés dans les couloirs. L'ailier virevoltant a beaucoup plus l'habitude d'évoluer sur un côté, mais le manque de créativité dans le cœur du jeu parisien depuis le début de saison est flagrant, et l'apport d'Ousmane Dembélé dans ce secteur pourrait apporter une première solution.

... ou sur le banc !