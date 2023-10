PSG : Il balance sur le train de vie de Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. L'attaquant du PSG enchaine les prestations décevantes et les observateurs cherchent des explications à cela. Blessure ou simple coup de moins bien ? Daniel Riolo a sa réponse à ce sujet. L'éditorialiste met en garde Mbappé sur son train de vie qui se résumerait aux soirées parisiennes en ce moment.

Pas un seul jour ne passe sans que Kylian Mbappé ne fasse les gros titres de la presse sportive hexagonale. Pointé du doigt après la débâcle parisienne en Ligue des champions, l'attaquant du PSG s'adonnerait aux soirées parisiennes ces dernières semaines selon Daniel Riolo. Ce qui pourrait donc expliquer ses performances en berne...

Un buteur recale le PSG, il dit tout https://t.co/rLqo9WR1q4 pic.twitter.com/lU9l0Htyhh — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

«C’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris»

L'éditorialiste s'est lâché au sujet de Kylian Mbappé mercredi soir sur les ondes de RMC en portant de lourdes accusations sur le train de vie que mènerait l'attaquant du PSG. « Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, 'il va falloir bien manger, bien dormir'. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot . Ce dernier espère que le capitaine de l'équipe de France va prendre conscience qu'il est en train de donner un mauvais chemin à sa carrière.

«Attention à ce qu’il est en train de devenir Kylian Mbappé»