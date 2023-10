Ballon d'Or : L'annonce qui relance tout pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une excellente saison dernière, Kylian Mbappé est plus en difficulté depuis le début de l'exercice en cours avec le PSG. Des prestations qui sèment le doute concernant les chances du crack de Bondy de rivaliser face à Lionel Messi et Erling Haaland dans la course au Ballon d'Or. Mais Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, rappelle une règle précise qui devrait enchanter l'attaquant parisien.

Au cœur d'un été très mouvementé, Kylian Mbappé a été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique seulement au mois d'août. Néanmoins, il n'a pas pu bénéficier d'une préparation optimale, ce qui a pour conséquence un début de saison plus que poussif comme en témoigne sa prestation fantomatique sur la pelouse Newcastle. Suffisant pour relancer le débat sur la course au Ballon d'Or qui sera remis le lundi 30 octobre.

«Le mauvais match face à Newcastle ne compte pas»

Interrogé sur la course au Ballon d'Or, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, qui organise les votes pour cette récompense, rappelle une règle fondamentale qui a été modifiée récemment. « Les performances de cette saison ne comptent pas. Donc, le mauvais match face à Newcastle ne compte pas », assure le journaliste au micro de Téléfoot . Effectivement, désormais, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur d'une saison, et non plus sur une année civile. D'autre part, les votes sont clos.

La lutte face à Haaland et Messi sera acharnée

Par conséquent, Kylian Mbappé peut souffler, ses prestations du début de saison ne seront pas prises en compte. Suffisant pour lui donner une chance de remporter le Ballon d'Or ? Sur le plan statistiques, l'attaquant du PSG est clairement en course, d'autant plus que son triplé en finale de Coupe du monde a marqué les esprits. Cependant, Kylian Mbappé ne peut pas se targuer d'avoir un palmarès similaire à celui de ses concurrents, à savoir Lionel Messi, sacré champion du monde, et Erling Haaland, qui a tout gagné avec Manchester City, dont la Ligue des champions. Fin du suspens le 30 octobre.