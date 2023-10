«Il est déjà en train de devenir fou»… Riolo balance sur l’entraîneur du PSG

Thibault Morlain

Lors des derniers matchs, Luis Enrique a surpris tout le monde en faisant évoluer son PSG d’une façon ultra offensive dans un 4-2-4. Si cela avait fonctionné face à l’OM, le club de la capitale a toutefois coulé dans cette composition face à Newcastle en Ligue des Champions. Suite à cette débâche, Daniel Riolo s’en est pris à Luis Enrique et à son 4-2-4.

Débarqué comme entraineur du PSG à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique avait commencé la saison avec son traditionnel 4-3-3. Mais voilà que dernièrement, il a quelque peu innové. Tout a changé à partir de la rencontre face à l’OM avec un schéma offensif en 4-2-4. Un pari payant puisque le PSG avait largement remporté le Classique (4-0). Luis Enrique a ensuite remis face à Clermont pour un match nul (0-0) puis face à Newcastle. Et pour cette rencontre de Ligue des Champions, ça a viré au fiasco. En effet, face aux Magpies, le 4-2-4 de Luis Enrique n’a clairement pas fonctionné et ça s’est transformé en naufrage pour le PSG (4-1).

« Ça aurait été un miracle que ça marche »

A l’occasion du podcast L’After Paris , Daniel Riolo s’est lâché sur le 4-2-4 de Luis Enrique au PSG. Il a alors balancé : « Ça me parait insensé. A un moment donné, il faut aussi regarder dans un contexte précis tout ce qui se fait, je ne dis pas qu’il faut être suiveur, mais sur les 10 dernières années, les équipes qui ont été plutôt marquantes, le Barça milieu à 3, le Real Madrid 3 milieux de terrain, le Liverpool de Klopp 3 milieux de terrain, la petite épopée de l’Ajax 3 milieux de terrain. Tu n’as pas trace d’équipe qui arrive avec 2 milieux de terrain qui en plus ne seraient pas des gros travailleurs, pas une équipe avec 4 attaquants. Là tu débarques en Ligue des Champions avec 4 attaquants 2 milieux de terrain et derrière, tu ne veux pas de défenseurs fébriles. Tu as 4 attaquants qui sont alignés, ils forment une ligne. Et tu veux que ça marche ? Ça aurait été un miracle que ça marche. Il aurait fallu que l’équipe en face soit nulle à chier ».

« En 3 matchs, il a tout bousillé «