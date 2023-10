RC Lens : Il annonce déjà la couleur pour son départ

Arnaud De Kanel

Le RC Lens a gagné en stabilité depuis l'arrivée de Joseph Oughourlian à la tête du club. Montée en Ligue 1, deuxième place derrière le PSG et maintenant la Ligue des champions, l'ascension du club artésien est fulgurante, mais jusqu'à quand ça va durer ? Le président lensois a déjà fixé ses conditions pour son départ.

Depuis sa remontée en Ligue 1 il y a trois ans, le RC Lens enchante le championnat grâce au jeu proposé par Franck Haise et à l'incroyable ferveur qui entoure ce club. Dans l'ensemble, le projet lensois est plus que solide et c'est en partie grâce à son président Joseph Oughourlian. Ce dernier a encore des ambitions mais s'il atteint son plafond de verre, il s'en ira.

«L’amener le plus haut possible»

« Je vais essayer le plus possible d’améliorer ce club. De l’amener le plus haut possible, le plus loin possible », a martelé Joseph Oughourlian pour France Bleu Nord après la rencontre face au LOSC (1-1). En revanche, il se dit prêt à partir lorsqu'il le faudra.

«Ce jour-là je passerai le bâton à quelqu’un d’autre»