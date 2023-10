L'entraineur du PSG se lâche sur le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de douze nouveaux joueurs au total. Interrogé après la victoire parisienne sur la pelouse du Stade Rennais, Luis Enrique s'est prononcé sur le recrutement du club rouge et bleu. Et le coach du PSG s'est réjoui d'avoir un groupe « élargi et de qualité ».

Alors que le PSG est passé totalement à côté de sa saison 2022-2023, Luis Campos a révolutionné l'effectif du club. En effet, le conseiller football parisien a bouclé les départs de nombreux joueurs, dont Marco Verratti (Al Arabi), Neymar (Al Hilal) et Lionel Messi (Inter Miami).

Enrique s'enflamme pour le mercato du PSG

En parallèle, Luis Campos a offert onze nouveaux joueurs à Luis Enrique, et ce, pour lui permettre de remplir ses objectifs sur la saison 2023-2024. En effet, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Kang-In Lee ont tous rejoint le PSG lors du dernier mercato estival. De surcroit, Luis Campos a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig.

«C'est pour cela que nous avons un groupe élargi et de qualité»