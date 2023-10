PSG : Malaise pour Mbappé, il connaît la chanson

Amadou Diawara

Depuis son penalty transformé face au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé ne s'est pas montré décisif avec le PSG. En disette depuis quatre matchs, le numéro 7 parisien a déjà vécu de telles périodes où il est resté muet. En effet, Kylian Mbappé a aligné trois matchs sans marquer ni délivrer de passe décisive la saison dernière. Et entre 2019 et 2020, la star du PSG n'a pas fait trembler les filets adverses en Ligue des Champions pendant presque un an.

Malgré son passage dans le loft du PSG pendant plusieurs semaines cet été, Kylian Mbappé a réalisé un début de saison incroyable. En effet, le numéro 7 parisien a inscrit huit buts sur les cinq premiers matchs qu'il a joué en Ligue 1. Un record personnel. Toutefois, l'élan de Kylian Mbappé a été stoppé net. Le Parisien étant entré dans une période de disette.

PSG : Dembélé monte au créneau pour Mbappé https://t.co/VJlzC1TV1I pic.twitter.com/oDkctFf9lv — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Mbappé est muet depuis 4 matchs

Lors des quatre derniers matchs du PSG, Kylian Mbappé n'a pas inscrit le moindre but, ni délivré la moindre passe décisive. Ce qui n'est pas très habituel chez lui. Toutefois, Kylian Mbappé a déjà enchainé des rencontres en restant muet. Ce fut par exemple le cas lors du dernier exercice. En effet, la star du PSG n'a pas été décisive pendant trois matchs de suite en Ligue 1 avec le PSG. C'était entre le 11 mars - victoire sur la pelouse de Brest (1-2) - et le 15 avril (PSG 3-1 Lens). Par ailleurs, Kylian Mbappé a vécu une période beaucoup plus compliquée en Ligue des Champions.

Mbappé a connu une période de disette d'un an