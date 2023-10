PSG : Mbappé l'inquiète, il dévoile un changement

Jean de Teyssière

Ces derniers jours, Kylian Mbappé semble être moins à son aise sur les terrains de football. Le numéro 7 parisien rate beaucoup, court moins et surtout, ne marque plus. Cela fait désormais quatre matchs que le crack de Bondy n'a plus marqué et ce n'est pas faute d'avoir essayé face à Rennes (3-1). Pour Mickaël Landreau, quelque chose cloche chez lui.

Kylian Mbappé n'est plus le même joueur qu'avant. Il semble déjà moins épanoui sur le terrain et cela se ressent sur ses performances. Son retour s'était pourtant très bien passé, avec 7 buts marqués en quatre matchs de Ligue 1. Le Bondynois n'a plus marqué depuis quatre matchs et face à Rennes, il s'est montré très maladroit, surtout lors de son raté, alors qu'il avait tout bien fait et qu'il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Une attitude qui a de quoi interpeller.

«Parfois il a lâché, s’est arrêté»

Consultant sur Canal + , Mickaël Landreau est revenu sur la forme actuelle de Kylian Mbappé, au Canal Football Club . Pour l'ancien gardien de Nantes ou du PSG, son attitude a de quoi interpeller : « autant quand il est revenu, il y avait une fraîcheur, il était content de retrouver le terrain. Autant là, je le trouve dans son body language et dans ce qu’il fait, moins dynamique. Il est moins connecté avec les autres. Il a des attitudes qui font que, alors est-ce que c’est physique ou un enchaînement, passager ou pas, mais parfois il a lâché, s’est arrêté, et puisque c’est une superstar, on est attentif. »

«Outre-Manche, on fait des sujets sur Haaland parce que ça ne va pas»