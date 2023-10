PSG : Interrogé sur un attaquant, Luis Enrique hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur la pelouse du Stade Rennais, le PSG a renoué avec la victoire après deux prestations mitigées contre Clermont (0-0) et surtout à Newcastle (1-4). Les Parisiens se sont imposés notamment grâce à un but de Randal Kolo Muani, entré en jeu à la place de Gonçalo Ramos à l'heure de jeu. Une question sur ce remplacement a d'ailleurs fait halluciner Luis Enrique.

Après la débâcle sur la pelouse de Newcastle (1-4), Luis Enrique a décidé de changement d'approche tactique en sortant un attaquant de son onze de départ pour réintégrer Vitinha, qui a d'ailleurs été décisif en ouvrant le score à Rennes. Au coup d'envoi, c'est Randal Kolo Muani qui faisait les frais du retour du Portugais.

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

L'entrée décisive de Kolo Muani

Gonçalo Ramos était ainsi aligné en pointe, mais à l'heure de jeu, Luis Enrique a décidé de faire entrer Randal Kolo Muani. Coaching gagnant puisque dans la foulée, l'international français a inscrit le troisième but du PSG. Le but de la victoire (3-1). Il faut dire que Ramos venait de perdre un ballon amenant un but de Rennes, avant de rater une grosse occasion. Par conséquent, après le match, pour Free Ligue 1 , Rio Mavuba lui a demandé s'il avait décidé de remplacer son attaquant à cause de son occasion manquée. Une question qui surprend Luis Enrique.

Luis Enrique s'étonne d'une question sur Gonçalo Ramos