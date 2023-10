De retour, un joueur du PSG interpelle Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Remplaçant face à l'OM et contre Newcastle cette semaine en Ligue des champions, Vitinha faisait son retour dans le onze de départ dimanche soir pour affronter Rennes. Le milieu de terrain du PSG s'est illustré en inscrivant le premier but parisien d'une magnifique frappe enroulée. Heureux, le Portugais se dit à la disposition de Luis Enrique.

Il n'y avait pas photo dimanche soir sur la pelouse du Roazhon Park. Dominateurs une grande partie du match, les Parisiens ont été délivrés par Vitinha. Le milieu de terrain du PSG a gagné des points, lui qui faisait son retour dans le onze des titulaires. Vitinha ne demande qu'à jouer et il l'a fait savoir à Luis Enrique en indiquant qu'il se tenait prêt à jouer à n'importe quel poste.

PSG : Luis Enrique craque totalement en direct ! https://t.co/rL0oh0k3Gx pic.twitter.com/FjxeWggxhH — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«Si je ne joue pas, je suis toujours prêt à aider l’équipe»

Vitinha veut simplement jouer, qu'importe le dispositif choisi par Luis Enrique. « On sait que c’est toujours difficile ici, mais c’est une belle victoire, c’est très important. En plus avant la trêve. Je suis très heureux de mon but. Le système ? On a plusieurs manières de jouer et c’est important d’avoir beaucoup de solutions dans l’effectif. On est heureux d’avoir cette qualité de joueurs et de systèmes. Moi, je veux toujours jouer, comme tous les joueurs. Mais si je ne joue pas, je suis toujours prêt à aider l’équipe », a déclaré le milieu de terrain du PSG en zone mixte. Le Portugais se félicite de son but.

«Je sens que je peux marquer donc je tire»